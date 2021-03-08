Стадо оленей разбили элитное авто - эпическое видео

Стадо оленей повредили автомобиль, когда прыгали через него. ФОТО: pixabay.com

Стадо оленей разбили BMW у польского города Пултуск. Животные неудачно перепрыгивали через машину, когда перебегали дорогу. Видео инцидента пересматривают в YouTube миллионы пользователей.

Олени не рассчитали своих возможностей и каждый раз прыгая через машину - затрагивали ее. Одно из животных повредило переднюю часть авто, другое - влетело в дверь.

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В Австралии коала решила перейти 6-полосную дорогу, чем вызвала аварию с участием 5 автомобилей. Жительница австралийского города Аделаида Надя Тугвелл забрала животное с дороги, чтобы передать зоозащитникам.