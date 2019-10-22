США заявили о готовности к войне с Турцией

Если война будет необходима, то президент Трамп полностью готов пойти на такой шаг. Фото: lenta.ua

Дональд Трамп готов проводить военные действия против Турции.

Впрочем, первоочередным для Вашингтона является мир, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

По его словам, если война будет необходима, то президент Трамп полностью готов пойти на такой шаг.

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Ранее Дональд Трамп сообщил, что в Сирии все же останется "немного" американских военных. Они будут дислоцироваться недалеко от границы с Иорданией, чтобы охранять нефтяные месторождения.

Перемирие, которое США заключили с Турцией, заканчивается 22 октября, но может быть продлено.

Турция начала наступление на курдов после того, как Трамп отозвал из Сирии американские войска несмотря на то, что ранее курды вместе с американцами противостояли боевикам "Исламского государства".

Войска Турции в Сирии интенсивно обстреливают курдскую территорию. Несмотря на бурную реакцию международного сообщества, Эрдоган уверял, что он операцию не прекратит.

Курды почти 30 лет отстаивают автономию Курдистана в Турции. Их численность - 30-40 млн человек, из которых половина живет именно на стыке Сирии и Турции (остальные - в Иране и Ираке). Это самый большой народ мира, не имеющий собственного государства.

Турция хочет "очистить" территорию северной Сирии на 32 км вглубь от турецкой границы, чтобы потом переселить туда сирийских беженцев. Турки уверяют, что таких беженцев на их землях уже 4 млн человек.

Эрдоган назвал 3 основные цели операции:

- защитить территориальную целостность Сирии;

- охранять южную границу Турции от террористов, нейтрализуя угрозу;

- способствовать возвращению на родину граждан Сирии, которых выгнали из страны.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выбросил письмо от Дональда Трампа в помойку. В нем Трамп говорит о военной операции Турции на севере Сирии и просит Эрдогана сесть за стол переговоров с руководством сирийских курдов.