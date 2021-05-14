США вводят санкции против 60 украинцев

США ввели санкции против Украины. Фото: Reuters

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против 61 украинца.

Украина обратилась к властям США о предоставлении информации о каждом подсанкционном гражданине, на брифинге сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, сообщило РБК.

"На сегодняшний день нам доподлинно известно о 61 гражданине Украины, против которых Соединенные Штаты ввели санкции", - сказал Данилов.

После получения документов и их обработки решение о санкциях в отношении этих граждан может быть принято и на территории Украины.

"Если наши правоохранительные органы сочтут необходимым внедрять определенные процедурные моменты...если будет принято решение о введении санкций в поддержку наших партнеров, после получения этих документов, после обработки этих документов, мы это будем делать на территории нашей страны", - сказал Данилов.

Также Украина обратится к европейским партнерам для получения информации о подсанкционных гражданах Украины.

"После получения информации мы по каждому гражданину будем принимать отдельное решение", - добавил Данилов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СНБО утвердил стратегию развития кибербезопасности

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял санкции против 557 воров в законе в том числе к 111 иностранцам - криминальным авторитетам.