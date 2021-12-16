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четверг, 16 декабря 2021 03:17

США ввели санкции против самых мощных мировых наркодилеров

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США ввели санкции против самых мощных мировых наркодилеров
Наркодилеры попали под санкции США. Фото: 5.ua

Министерство финансов США ввело санкции против 25 физических и юридических лиц из Бразилии, Китая, Мексики и Колумбии, причастных к масштабным схемам контрабанды наркотиков.

Об этом идет речь в официальном сообщении минфина США.

"Офис контроля за иностранными активами (OFAC) ввел санкции против 25 субъектов (десяти физических и 15 юридических лиц) в четырех странах", – указывается в сообщении.

Они были причастны к производству и распространению наркотиков по всему миру.

В частности, санкции введены против самой мощной преступной группировки в Бразилии Primeiro Comando Da Capital. Она занимается торговлей наркотиками, убийствами, отмыванием денег. В черном списке оказалась компания из китайского города Ухань и связанные с ней лица, продающие (в том числе в США) фентанил, анаболические стероиды и другие синтетические наркотики.

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Под санкции также попали группировки и отдельные лица из Шанхая (Китай), а также Мексики и Колумбии, занимающиеся производством и транспортировкой наркотиков.

Более 60 кг кокаина прибыли в порт "Южный" в Одессе в контейнере с бананами из Республики Эквадор. Партию наркотиков злоумышленники планировали переправить в Евросоюз.

К контрабанде причастны три человека – граждане Украины, Албании и Румынии.

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