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суббота, 29 мая 2021 10:08

США возобновляют санкции против режима Лукашенко

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США возобновляют санкции против режима Лукашенко
США призывают Лукашенко разрешить проведение международного расследования инцидента с самолетом Ryanair. Фото: president.gov.by

В Белом доме введут санкции против 9 белорусских госкомпаний. А также готовят адресные санкции против ключевых фигур режима в Минске, заявил пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

После принудительной посадки в Минске пассажирского самолета Ryanair администрация США объявила о возобновлении с 3 июня санкций в отношении девяти белорусских госкомпаний.

По согласованию с ЕС и другими партнерами будут подготовлены адресные санкции против "ключевых фигур режима" Лукашенко.

Будет также подготовлен правовой документ с тем, чтобы президент США получил больше возможностей для введения штрафных мер.

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Государственный департамент США выпустил предостережение для поездок в Беларусь, а Федеральное управление гражданской авиации США предупредило авиакомпании о необходимости проявлять "крайнюю осторожность" при полетах над Беларусью.

США призывают Лукашенко разрешить проведение международного расследования инцидента с самолетом Ryanair.

Псаки настаивает на освобождении всех политзаключенных и начала серьезного диалога с оппозицией, в результате которого под международным наблюдением должны быть проведены честные и свободные президентские выборы.

Белый дом не назвал подробностей санкций против девяти госкомпаний. Неясно в том числе, какие именно предприятия попадут под штрафные меры, первоначально введенные против режима в Минске в 2006 году.

23 мая по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины – Вильнюс, на котором находился бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку Софью Сапегу задержали.

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29
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