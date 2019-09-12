США усилят Польшу истребителями: есть соглашение

США продаст Польше бомбардировщики F-35. Фото: REUTERS

Государственный департамент США согласовал сделку по продаже Польше 32 истребителей-бомбардировщиков F-35 Lightning II на общую сумму около $6,5 млрд.

В Госдепе считают, что это уменьшит зависимость Польши от российской военной техники, сообщает Reuters.

Продажу истребителей одобрили после визита в Польшу вице-президента США Майка Пэнси. Он принимал участие в мероприятиях, посвященных юбилею начала Второй мировой войны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Польша может модернизировать свои боевые самолеты в Украине

На сегодняшний день основную ударную силу ВВС Польши составляют 48 истребителей F-16 (США). А также наследие эпохи членства коммунистической Польши в Варшавском договоре - 32 истребителя МиГ-29 и 18 истребителей Су-22М4 (боеспособные 21 и 12 соответственно).