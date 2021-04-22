США сделали 200 млн прививок от Covid-19. Уложились в 92 дня

ША отчитались о 200 млн доз вакцинации. Фото: Reuters

Президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил, что США сделали 200 млн прививок от коронавируса за 92 дня его президентства.

В конце марта глава государства поставил цель по вакцинации - 200 млн доз за сто дней президентства, заявил он во время брифинга.

Вакцина теперь доступна всем совершеннолетним американцам.

"Если вам 16 лет или больше, вы имеете право на бесплатную прививку от Covid-19", - сообщил он.

Байден заявил, что 80% жителей Соединенных Штатов старше 65 лет получили хотя бы одну дозу Covid-вакцины на данный момент.

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В декабре 2020 года Байден, который тогда был избранным президентом США, планировал, что за 100 дней его президентства в стране сделают 100 млн прививок от коронавируса. Это обещание глава государства выполнил за 58 дней.