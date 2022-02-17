США перебросили новейшие истребители в Германию

США перебросили в Германию истребители F-35.
Об этом сообщает The Hill.
Истребители должны усилить силы НАТО. Они происходят из 388-го и резервного 419-го авиационных подразделений США. Самолеты переместили на авиабазу Шпангдалем вместе с пилотами, обслуживающим и вспомогательным персоналом.
F-35A Lightning II – это самые современные американские истребители.
"Они способны выполнять разнообразные задачи по сдерживанию агрессии и защите союзников, если сдерживание не сработает", - сообщили представители ВВС США.
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"Развертывание американских истребителей на авиабазе Шпангдалем повышает обороноспособность НАТО и усиливает нашу способность действовать сообща. Мы имеем дело с динамичной обстановкой, и это развертывание значительно усиливает НАТО", - сказал командующий ВВС США в Европе и Африке Джефф Харриган.
Пентагон приступил к переброске военных в Европу на фоне продолжения наращивания Кремлем военной силы у границ Украины. Около 2000 американских солдат перебросят в Польшу и Германию.
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