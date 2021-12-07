США отменили санкции против "Северного потока-2" и усилили военную помощь Украине

Беседа Байдена и Путина повлияла на проект оборонного бюджета США. Фото: oilpoint.com.ua

Конгрес США отказался вводить санкции против российского трубопровода "Северный поток-2" и российских физлиц, подозреваемых в нарушении прав человека.

Об этом говорится в заявлении процедурного комитета Палаты представителей Конгресса США, сообщает ТСН.

Санкции против "Северного потока-2", которые собирались заложить в оборонный бюджет США на 2022 год, убрали из согласованного проекта.

"Законопроект Палаты представителей содержал положение, предписывающее президенту ввести санкции в отношении "Северного потока-2". Исправление Сената не содержало аналогичного положения. Соглашение не включает это положение", — говорится в документе.

Конгресс США также отказался вводить санкции против российского госдолга и российских физлиц, подозреваемых в нарушении прав человека. Ранее в оборонном бюджете было положение о введении таких санкций, но Сенат отклонил его.

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В то же время, согласованный проект предусматривает $4 млрд на инициативу военного сдерживания России и $300 млн на военную поддержку Украины. В документе говорится, что он "включает $4 млрд на Европейскую инициативу сдерживания (EDI) и дополнительные инвестиции для целей EDI". Эта сумма на $569,8 млн больше, чем запрос Белого дома.

Проектом также предусмотрено "$300 млн на инициативу содействия безопасности Украины, которая обеспечивает поддержку и содействие украинским вооруженным силам — увеличение по сравнению с бюджетным запросом в $250 млн".

Кроме того, Сенат поддержал инициативу продлить запрет на деятельность лиц, признающих суверенитет России над Крымом.

В Белом доме сообщили первые подробности о видеозвонке президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным. Президенты обсудили ряд тем в отношениях США и России. Байден выразил обеспокоенность российскими военными действиями на границе с Украиной, кибернетическими и региональными проблемами.