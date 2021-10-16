США откроют границы для полностью вакцинированных иностранцев

США собираются открыть границы. Фото: Reuters

С 8 ноября иностранцы, которые хотят въехать в Соединенные Штаты должны будут предоставить свидетельство о вакцинации против Covid-19.

"Новая политика в отношении путешествий содержит требование вакцинации для въезда иностранцев в США, начиная с 8 ноября, - написал заместитель спикера Белого дома Кевин Муноз в Twitter.

"Это объявление и дата касаются как международных перевозок самолетами, так и путешествий через наземную границу. Эта стратегия руководствуется соображениями защиты общественного здоровья и является жесткой и последовательной", написал он.

США разрешат въезд в страну иностранцев, привитых вакцинами от Covid-19, одобренными американскими регуляторами или Всемирной организацией здравоохранения.

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Сейчас въезд в США запрещен большинства граждан других стран, которые в течение предыдущих 14 дней находились в Великобритании, 26 странах Шенгенской зоны, Ирландии, Китае, Индии, Южной Африке, Иране и Бразилии. В большинстве случаев запрещено прибытие в страну через сухопутные границы с Мексикой и Канадой.