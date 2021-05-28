США официально сообщили РФ, что не будут возобновлять договор об открытом небе

Штаты не будут будут возобновлять договор об открытом небе. Фото: Reuters

Администрация президента США Джо Байдена официально сообщила российскую сторону, что Соединенные Штаты не намерены возобновлять свое участие в Договоре об открытом небе.

"Заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила россиянам, что администрация решила повторно не вступать в Договор об открытом небе, который позволял осуществлять надзорные полеты над военными объектами в обеих странах", - сообщило американское информагентство АР со ссылкой на осведомленные источники.

Этот шаг был сделан со стороны США накануне встречи президента Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным, запланированной на 16 июня в Женеве. Стороны "попытаются найти точки соприкосновения" на фоне резкого ухудшения отношений, которое сейчас находится в самой низкой точке за последние десятилетия, отмечает издание.

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Договор об открытом небе был заключен в 2002 году, после чего стороны провели более 1500 разведывательных полетов над территориями друг друга. Администрация Трампа объявила о выходе США из Договора в 2020 году.