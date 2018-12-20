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четверг, 20 декабря 2018 21:18

США обвинили китайских хакеров в кибератаках

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США обвинили китайских хакеров в кибератаках
В США двух граждан Китая обвиняют в кибератаках. Фото: DW

В США обвиняют двух китайцев в 45 кибератаках на крупные компании и госучреждения страны.

В прокуратуре заявляют, что хакеры Чжу Хуа и Джан Шилуном были членами группировки, известного как Advanced Persistent Threat 10 Red Panda, Stone Panda и CVNX. Обвиняемые работали в компании Huayhing Haitei Science and Technology Development Co в городе Тяньцзинь. Об этом сообщает РБК-Украина.

Хакеры осуществляли кибератаки с участием сотрудников китайских служб госбезопасности в течении последних десяти лет.

Китайцев обвиняют в краже данных крупных компаний, работающих в различных сферах промышленности, а также интеллектуальной собственности и конфиденциальных деловых данных. Как отмечается, киберпреступники также взломали базы данных ВМС США и украли личную информацию более 100 тыс. военнослужащих.

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Кроме того, хакеров обвиняют во взломе компьютеров, связанных с Лабораторией реактивного движения NASA.

Киберполиции задержала хакера, который заразил вирусами почти 2 тыс. устройств с более чем 50 стран мира. Хакером оказался 42-летний житель Львовской области.

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