США не будут делиться вакциной

США не намерены делиться вакцинами.
"Президент четко дал понять, что он сосредоточен на обеспечении доступа всех американцев к вакцинам. Это - наш фокус", - заявила прессекретар Белого дома Джейн Псаки на брифинге в Вашингтоне.
"В центре внимания этой администрации США - чтобы каждый американец получил прививку", - повторила Псаки.
По ее словам, вторым приоритетом США является быстрое экономическое восстановление.
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"Следующим шагом является экономическое восстановление, предусматривающее, чтобы наши соседи - Мексика и Канада - также приняли пандемию под контроль, и мы могли открыть границы", - отметила пресс-секретарь.
Администрация США по вопросам пищевых продуктов и медикаментов выдала разрешение на экстренное использование (EUA) третьей вакцины против Covid-19 Johnson&Johnson.
EUA позволяет распространять вакцину против Covid-19 Johnson&Johnson в США для использования лицами в возрасте от 18 лет.
В отличие от двукратного дозирования вакцин от Pfizer-BioNTech и Moderna, вакцина Johnson&Johnson требует только одного укола. Между тем он не требует чрезмерного хранения.
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