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США начали поставлять ковид-вакцины за границу

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США начали поставлять ковид-вакцины за границу
Правительство США обязалось передать 80 млн доз препаратов другим странам. Фото: Reuters

Соединенные Штаты доставили большую партию вакцин от Covid-19 Южной Корее.

"Сегодня правительство США доставило 1 млн доз вакцины Johnson&Johnson в Республику Корея", - сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает Укринформ.

Она напомнила, что правительство США обязалось передать 80 млн доз препаратов другим странам.

"Это в пять раз больше любой другой страны и составляет 13% от производства (всех вакцин - ред.) в США. И мы взяли на себя обязательство сделать это до конца июня ", - подчеркнула Псаки.

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Пресс-секретарь Белого дома уточнила, что первые 25 млн доз будут отправлены адресно странам, страдающим больше всех, в кратчайшие сроки. Остальные вакцин предоставяться другим странам через программу COVAX.

В четверг советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что в первую очередь США пришлют вакцины странам в Азии, Африке, Латинской Америке и другим регионам мира, в том числе Украине.

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