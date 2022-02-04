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пятница, 04 февраля 2022 01:46

США начали перекидать свои войска в Европу

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США начали перекидать свои войска в Европу
США начали перекидывание своих войск. Фото: Reuters

Пентагон приступил к переброске военных в Европу на фоне продолжения наращивания Кремлем военной мощи у границ Украины.

Около 2000 американских солдат перебросят в Польшу и Германию, сообщает CBS.

Первые военно-транспортные самолеты с американскими десантниками в четверг вылетели в Европу с военной базы "Форт-Брэгг" в Северной Каролине.

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Около 1700 военнослужащих пехотной бригады 82-й воздушно-десантной дивизии отправятся в Польшу.

Остальные 300 находятся в составе 18-го воздушно-десантного корпуса и отправятся в Германию в штаб, который Пентагон назвал "штабом совместной оперативной группы".

Еще 1000 американских военнослужащих 2-го кавалерийского полка, базирующегося в Фильсеке, Германия, планируют перебросить в Румынию.

В последние дни Россия перебросила в Беларусь около 30 тыс. военных и современное вооружение. Это самое масштабное военное развертывание Москвы в Беларуси со времен окончания "холодной войны".

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