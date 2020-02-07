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пятница, 07 февраля 2020 04:48

США ликвидировали лидера "Аль-Каиды"

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США ликвидировали лидера &quot;Аль-Каиды&quot;
Ликвидировали главаря "Аль-Каиды". Фото: Лента

США в Йемене ликвидировали главаря террористической группировки Аль-Каида Касима ар-Рими.

"По указанию президента Дональда Трампа Соединенные Штаты провели в Йемене контртеррористическую операцию, в ходе которой был успешно ликвидирован Касем ар-Райми, основатель и главарь Аль-Каиды на Аравийском полуострове, который был помощником главаря Аль-Каиды Аймана аз-Завахири", − указано в сообщении на сайте Белого Дома.

В Вашингтоне подчеркнули, что спецоперация была произведена для защиты национальной безопасности США.

"Его смерть еще больше разрушает Аль-Каиду на Аравийском полуострове и глобальное движение Аль-Каида и приближает нас к устранению угроз, которые эти группировки представляют для нашей национальной безопасности", — отметили в Белом доме.

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Американская разведка в течение нескольких месяцев устанавливала местоположение Касима ар-Рими.

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