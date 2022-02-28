США, ЕС, НАТО: Байден созывает третью встречу для обсуждения ситуации в Украине

Будут обсуждать ситуацию в Украине в формате видеоконференции. Фото: whitehouse.gov

В понедельник состоится международная встреча для обсуждения ситуации, которая сложилась в Украине.

Об этом сообщил офис премьер-министра Канады.

Созывает ее президент США Джо Байден.

"Премьер-министр примет участие во встрече, организованной президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом, с лидерами Франции, Германии, Италии, Японии, Польши, Румынии, Великобритании, Европейского Союза и НАТО", - говорится в заявлении.

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Встреча будет закрыта.

США анонсировали новые более жесткие санкции против РФ. Санкции будут введены "в ближайшие дни", подчеркнули в Белом доме.