США, ЕС, НАТО: Байден созывает третью встречу для обсуждения ситуации в Украине

В понедельник состоится международная встреча для обсуждения ситуации, которая сложилась в Украине.
Об этом сообщил офис премьер-министра Канады.
Созывает ее президент США Джо Байден.
"Премьер-министр примет участие во встрече, организованной президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом, с лидерами Франции, Германии, Италии, Японии, Польши, Румынии, Великобритании, Европейского Союза и НАТО", - говорится в заявлении.
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Встреча будет закрыта.
США анонсировали новые более жесткие санкции против РФ. Санкции будут введены "в ближайшие дни", подчеркнули в Белом доме.
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