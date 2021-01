"США должны относиться к России так же как к коммунистическому Китаю: не доверять и проверять" - Помпео

Президент США Дональд Трамп оказывал поддержку Украине через российскую агрессию, поэтому к РФ нужно относиться бдительно.

Об этом госсекретарь США Майк Помпео рассказал в Twitter.

"США должны относиться к России так же как к коммунистическому Китаю: не доверять и проверять", - прокомментировал Помпео.

По словам Помпео, США "действовали на разных фронтах против России".

США поддержали международное признание Православной церкви Украины и помогли митрополиту Епифанию избежать российского влияния.

Чиновник выдал Крымскую декларацию. Она отменила запрет на предоставление летальной военной поддержки Украины.

