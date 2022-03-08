Спас путин Россию от McDonald's: сеть ресторанов закрывается в РФ

McDonald's закриває 850 ресторанів у РФ. Фото - Pexels

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's закрывает 850 своих ресторанов на территории России. Таким образом, компания в настоящее время прекращает работу на территории РФ.

Об этом в соцсетях написал российский журналист Александр Яневский.

"McDonald's временно прекращает свою деятельность в России", – написал он.

McDonald's временно прекращает свою деятельность в России. pic.twitter.com/GyW9uCKGkL — Александр Яневский (Alex Yanevskyy) (@yanevskyy) March 8, 2022

Украинский нардеп Алексей Гончаренко также сообщил о закрытии сети ресторанов в России – и в шутку предложил РФ открыть свою сеть ресторанов вместо этого. Также он подчеркнул, что Путин "спас" Россию от еще одной международной марки.

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"Предлагаю открывать на их месте – МакЩи. В McDonald`s в России работает более 60 000 сотрудников. 98% продукции снабжалось российскими производителями. Путин спас 60 тысяч человек от работы и от денег! Потому что настоящий "российский мир" должен быть голоден, нищий и немытый", - написал Гончаренко.

Компания Yum! Brands, которым принадлежат рестораны Taco Bell, KFC и Pizza Hut, приостанавливают инвестиции и развитие заведений в России. Об этом компания написала в своем прессрелизе. Сеть заведений перенаправит всю прибыль из России на гуманитарную помощь и передаст $1 млн Красному Кресту. Владельцы франшиз сети также будут помогать украинским беженцам. Компания откроет благотворительный фонд Yum! Disaster Relief Fund, который поддержит украинцев-работников ресторанов сети.