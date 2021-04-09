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пятница, 09 апреля 2021 19:33

Сотрудников Минобороны эвакуировали вертолетами

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Сотрудников Минобороны эвакуировали вертолетами
Эвакуация сотрудников Минобороны Армении. Фото: Скриншот

В Армении сотрудников министерства обороны эвакуируют из здания на вертолетах.

Это происходит из-за протестов родителей военных, которые пропали без вести во время войны в Нагорном Карабахе, сообщает Интерфакс.

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Протестующие заблокировали входы в министерство, перекрыли автотрассы Гюмри - Ереван, Гюмри - Ванадзор и железнодорожное сообщение Ереван - Гюмри. Они требуют предоставить информацию о ходе поисковых работ и возвращении военнопленных.

Власти Армении не сообщает о количестве пропавших без вести и количестве пленных военнослужащих Армении.

Армения и Азербайджан начали обмен военнопленными, что является частью обмена "всех на всех" при посредничестве России. Это произошло через месяц после завершения войны за азербайджанский анклав Нагорный Карабах, который контролировала последние 30 лет Армения.

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