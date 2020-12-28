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понедельник, 28 декабря 2020 05:54

Сотни британцев сбежали из-под карантина в Швейцарии

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Сотни британцев сбежали из-под карантина в Швейцарии
Британцы сбежали из-под карантина. Фото: Reuters

Сотни британских туристов покинули престижный горнолыжный курорт Вербье в Швейцарии.

Правительство Швейцарии обязало всех посетителей, которые прибыли в страну из Великобритании после 14 декабря, пойти на десятидневную самоизоляцию, сообщает The Guardian.

Новое требование, в частности, распространилась на сотни туристов, которые планировали провести рождественские каникулы в деревне Вербье, называемую местными "маленьким Лондоном". В зимний сезон количество британцев здесь обычно достигает 20%.

В этом году швейцарские чиновники отследили на курорте 420 посетителей из Великобритании, им всем было приказано пойти на карантин. По меньшей мере половине туристов удалось бежать.

Владельцы гостиницы заметили отъезд своих британских гостей только после того, как те "не ответили на звонки из своих номеров" или "не съели приготовленные для них блюда".

Впоследствии оказалось, что некоторые из них уехали во Францию. Там также закрыты горнолыжные курорты, однако "люди хотя бы могут выйти на свежий воздух".

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Напомним, Великобритания смогла вакцинировать от коронавируса 616 тысяч граждан.

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