Состоялся воскресный марш. Около 20 задержанных

В Минске и других городах Беларуси прошли задержания на неанонсированном воскресном марше.
К вечеру известны имена 23 задержанных, сообщает ТГ-канал "Списки задержанных".
Большинство задержанных - в Минске.
Правозащитный центр "Вясна" дополняет информацию задержанными в Бресте и Светлогорске.
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Напомним, 27 декабря акции оппозиционного воскресного марша локально проводились в Беларуси с раннего утра (когда на улицах меньше силовиков). В Минск по традиции было введено спецтехнику. С наступлением темноты началась вечерняя серия локальных акций.
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