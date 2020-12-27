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воскресенье, 27 декабря 2020 21:25

Состоялся воскресный марш. Около 20 задержанных

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Состоялся воскресный марш. Около 20 задержанных
Очередной марш в Беларуси. Фото: БЕЛТА

В Минске и других городах Беларуси прошли задержания на неанонсированном воскресном марше.

К вечеру известны имена 23 задержанных, сообщает ТГ-канал "Списки задержанных".

Большинство задержанных - в Минске.

Правозащитный центр "Вясна" дополняет информацию задержанными в Бресте и Светлогорске.

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Напомним, 27 декабря акции оппозиционного воскресного марша локально проводились в Беларуси с раннего утра (когда на улицах меньше силовиков). В Минск по традиции было введено спецтехнику. С наступлением темноты началась вечерняя серия локальных акций.

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27
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