Сообщили о состоянии белорусского политзаключенного, который пытался перерезать себе горло в зале суда

Состояние здоровья политического заключенного Степана Латипова, который 1 июня перерезал себе горло на заседании суда, стабильное.

Об этом сообщило Министерство здоровья Беларуси.

"Он был госпитализирован в хирургическое отделение МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии. Пациент поступил по экстренным показаниям в 15:30. При поступлении были выполнены все необходимые медицинские мероприятия, проведена обработка раны. состояние пациента стабильное, ситуаций, угрожающих жизни, нет. Пациент пришел в себя после наркоза", - сообщают в Минздраве.

Накануне Латипов вонзил себе ручку в горло.

"Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией пообещало, что если я не признаю вину, будут уголовные дела против моих родных и соседей", - заявил он перед попыткой покончить с собой.

Степана Латипова обвиняют по трем статьям УК Беларуси - организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, сопротивление милиции и мошенничество, совершенное в особо крупном размере.

Его задержали 15 сентября, когда с другими местными стоял на охране мурала с "диджеями Перемен", который коммунальщики регулярно разрушали. Милиционеры начали разгонять собравшихся, Латипов требовал от них представиться. Поэтому его жестко задержали. Почти сразу в его квартире провели обыск.

По словам отца Степана, с 11 апреля сына удерживали в ШИЗО с людьми с психическими расстройствами.

#Belarus Political prisoner Sciapan Latypau attempted to cut his throat in the courtroom. He appeared in court with a swollen face and bruises, his arm is bandaged, witnesses say. He might have been beaten. It is horrible what they are doing with people. They are breaking them pic.twitter.com/vcDpIBqtqE