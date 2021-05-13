Сообщили количество жертв в результате обстрелов Израилем Сектора Газа

365 человек получили ранения различной степени тяжести. Фото: Reuters

По меньшей мере 65 человек, включая 16 несовершеннолетних, погибли в результате обстрелов Сектора Газа со стороны Израиля, продолжающихся с вечера 10 мая.

Еще 365 человек получили ранения различной степени тяжести, сообщает Минздрав прибрежного анклава, передает Al-Quds.

"65 человек, среди которых пять женщин, погибли в результате израильских обстрелов", - говорится в сообщении.

С 10 мая в результате столкновений с израильскими силами безопасности в Восточном Иерусалиме пострадали более 700 палестинцев. После этого ХАМАС выдвинул ультиматум Израилю и начал ракетный обстрел. В ответ Израиль обстреливает Сектор Газа, что привело к эскалации ситуации.

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Конфликт обострился в понедельник, когда израильский суд разрешил выселить поселение палестинцев в Восточном Иерусалиме. Армия обороны Израиля сообщает, что в результате удара по зданию в городе Газа были ликвидированы двое руководителей военной разведки ХАМАС. Авиаудары были нанесены в ответ на атаку боевиков в центральной части Израиля. Также в ночь на 12 мая в районе Рамаль (Северо-западная окраина города Газа) было атаковано высотное здание ХАМАС, в котором, помимо прочего, располагались штабы этой организации. Израильские военные усилили присутствие на границе с палестинскими территориями. Власти призывают израильтян оставаться дома и возле бомбоубежищ. Жестокие столкновения между полицией и демонстрантами, которые начались в Иерусалиме, распространились по арабским городам в Израиле, в результате чего застрелили одного человека.