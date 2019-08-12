Соцопрос показал, что Трамп проиграет выборы

Дональд Трамп. Фото: RT

В США провели соцопрос, который показал, что действующий президент США Дональд Трамп проиграет выборы.

Демократы Джо Байден и Берни Сандерс с политической популярности опередили Трампа на 8 пунктов, - пишет 112.ua.

Более 5 тыс. Американцев показали, что за экс-вице-президента, сенатора от штата Делавэр Джо Байдена готовы проголосовать 50% граждан, 50% - за Берне Сендерса, тогда как за президента Дональда Трампа - 42%.

Трамп проигрывает по симпатиям избирателей даже сенатору Массачусетса Элизабет Уоррен, уровень поддержки которой составляет 46% голосов избирателей.

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Президент США Дональд Трамп в очередной раз подверг сомнению умственные способности лидера праймериз у демократов Джо Байдена.

"Джо Байден только что сказал:" Мы верим в факты, а не в правду ". Кто-то действительно считает, что в плане интеллекта он подходит для работы президентом?"