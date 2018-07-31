Смоленская трагедия: Кремль неожиданно пошел на уступки

Обломки президентского борта Ту-154М хранятся на территории аэропорта. Фото: wpolityce.pl

Следственный комитет России позволил польским прокурорам и экспертам осмотреть остатки президентского борта Ту-154М в Смоленской области в РФ. Об этом говорится в официальном письме из Москвы, поступившем в польский МИД.

Поляки требовали отдать им обломки самолета. Намеревались провести его реконструкцию. Россия на это не согласна, пока не завершит собственное расследование, сообщает польский журналист Марек Пиза в своей колонке на Wpolityce.

Обломки самолета до сих пор хранятся на территории аэродрома в Смоленске. Если их перевозить в Польшу, по нарушится их вид и особые приметы, написали русские. Поэтому предлагают показать на месте. Для этого надо заранее согласовать дату прибытия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Смоленская катастрофа: крыло самолета Качинского разрушил взрыв

"За все эти годы я научился не доверять русским. Они пустят на территорию аэропорта, быстро им что-то покажут и прогонят. И объявят на весь мир, что поляки имеют доступ к обломкам", - пишет Пиза.

Самолет Ту-154 польского президента Леха Качиньского разбился 10 апреля 2010 года под Смоленском. Погибли 96 человек - 88 пассажиров и восемь членов экипажа. Среди погибших был президент, его супруга и часть руководства страны. В январе 2011 года контролируемая российскими властями МАК обнародовала окончательный отчет о причинах Смоленской трагедии. Всю вину за катастрофу польского правительственного самолета Ту-154 положили на польскую сторону. Никакой вины в действиях россиян руководство РФ не увидело.