СМИ назвали причину отмены отправки эсминцев США в Черное море

США отозвали свои корабли назад из-за опасений эскалации. Фото: TASS

США передумали на этой неделе отправлять в Черное море 2 своих эсминца из-за опасений эскалации конфликта между Россией и Украиной.

Об этом пишет Politico со ссылкой на собственные источники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия перебрасывает более 10 кораблей в Черное море

Решение об отмене было принято с "множества" причин. Основной причиной было - "нежелание провоцировать Москву в такой сложный период".

По словам представителей издания, военно-морские перевозки часто изменяются в связи с техническим обслуживанием или из-за оперативных планов.

Отмена входа американских кораблей в Черное море это вовсе не "предательство". Заявка на проход проливов Дарданеллы и Босфор действительно была, но корабли развернулись.