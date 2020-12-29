Смертность от коронавируса в России в три раза выше, чем официальная

Россия, Свердловская область, 29 декабря 2020 / Getty Images

Вице-премьер России обнаружил рост избыточной смертности в стране в этом году. Это может означать, что количество погибших от Covid-19 в РФ в три раза выше, чем официальные данные.

Избыточная смертность - разница между количеством зарегистрированных смертей и средним показателем за предыдущие годы за тот же период. Об этом пишет ВВС.

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По официальным данным, в России от Covid-19 умерло почти 56 тыс. человек. Зато избыточная смертность в стране за год выросла до 186 тыс.

Россию критиковали за подсчет официальных случаев смертности от Covid-19 на основе количества патологоанатомических исследований, в которых коронавирус указано в качестве основной причины смерти. Однако это означает, что другие смерти, связанные с Covid-19, в которых он не указан в качестве основной причины смерти, не учтены.

Новые цифры означают, что количество погибших от коронавируса в России третье по величине в мире после США, где погибло 335 тыс. человек, и Бразилии, где погибло 192 тыс. человек.

Заместитель российского премьера Татьяна Голикова сообщила, что смертность за 11 месяцев 2020-го на 13,8% выше, чем в 2019-м. По данным Росстата, еще 229,7 тыс. россиян умерли в этом году от всех причин.