Фото: ariananews.af

В Афганистане смертник взорвал автомобиль у военной базы.

В результате взрыва по меньшей мере 30 афганских военных погибли и еще 24 получили ранения. Для нападения было использовано военную машину Humvee, сообщает Ariana News.

"Около 30 убитых и 24 раненых было принято в главную гражданскую больницу города Газни после взрыва сегодня утром", - сказал Баз Мохаммад Хемат директор гражданской больницы города Газни.

Вероятнее всего, что количество погибших возрастет еще больше.

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"Все убитые и раненые были военными. В лагере размещен батальон афганской национальной армии (АНА). Ранее этот объект принадлежал полиции, но сейчас он превращен в батальон АНА, и все жертвы были солдаты АНА", - говорится в сообщении.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение, но местные чиновники обвинили в нападении боевиков Талибана.

Провинция, где произошел взрыв, была ареной сильных столкновений в последние годы, когда боевики Талибана пытались захватить больше земель и укрепить свои позиции в горном регионе.

В Кабуле в результате нападения на частную школу погибли по меньшей мере 24 человека, еще более 50 - получили ранения. Подавляющее большинство погибших - молодые люди в возрасте от 15 до 26 лет.