"Смерть пид**ам" - российские подростки показали на сцене номер с призывами убивать геев

Подростки одетые в форму десантников поставили номер с призывом убивать геев. Фото: Тарас Сидорин, 76.ru

В российском Ярославле члены юношеского клуба "Десантник" на сцене Дома культуры показали сценку с призывом убивать геев.

Фото сценки опубликовали в сети, пишет 76 RU.

На фото видно, как подростки в форме десантников разбивают кувалдой блок с надписью "Смерть пид**ам", лежащий на груди товарища.

Сценка вызвала волну возмущения у пользователей сети, однако руководитель клуба Андрей Палачев ничего плохого не увидел.

"Дети пошутили и нарисовали надпись в последний момент. Пид**ам в России вообще делать нечего. За что детей наказывать? Они просто "дырявых" не любят. Я тоже не люблю", - написал он комментарий в соцсети на защиту гомофобов-воспитанников.

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Руководство Дома культуры не согласилось с мнением Палачева и требует удалить из сети скандальные фото и гомофобные высказывания.

"Мы возмущены. Их затея была для нас неожиданностью. Это не было запланировано или согласованно. Они знали, что не позволим. Своим поступком они перечеркнули все хорошие впечатления от мероприятия. Сейчас мы разбираемся в ситуации и стараемся минимизировать негативные последствия", - прокомментировал скандал директор БК Игорь Дербин.

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