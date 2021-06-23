Слон ночью вломился к женщине на кухню: момент попал на видео

Слон проломил стену дома. Фото: скриншот с видео

В курортном районе Хуахин, Таиланд, женщина посреди ночи проснулась от того, что слон вломился в ее кухню и искал пищу. Животное просунуло голову в отверстие в стене и хоботом сбрасывало тарелки на пол.

Об этом сообщило издание The Insider.

Оказалось, что к женщине пришел слон по имени Бунчуай, который живет в национальном парке неподалеку и раньше часто посещал эту деревню.

"С детства я видела слонов, которые бродят по нашему городу в поисках пищи. Но это первый раз, когда они действительно повредили мой дом", прокомментировала женщина.

По ее словам, она заподозрила, что слон искал на кухне соль.

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"Некоторые жители села любят расставлять еду вокруг своих домов, чтобы накормить диких слонов, которые ночью выходят из леса. Это стало своего рода проблемой за последние 15 лет, поскольку из-за этого слоны не соблюдают дистанцию", - заявил директор и основатель центра спасения животных Wildlife Friends Эдвин Вик.

Индийский слон прошел 25 км, чтобы в последний раз попрощаться со своим 74-летним наездником и другом, с которым провел 25 лет. Слон по имени Брахмадатан осуществил двухчасовую поездку с сыном всадника, чтобы засвидетельствовать свое почтение.