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"Слава Украине": российский ученый ушел из эфира, обвинив Москву в войне

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&quot;Слава Украине&quot;: российский ученый ушел из эфира, обвинив Москву в войне
Чубайс оставил эфир со словами "Слава Украине". Фото: Facebook

В России социолог и философ Игорь Чубайс во время дебатов с экс-главарем боевиков ДНР Игорем Стрелковым-Гиркиным назвал его преступником и покинул студию со словами "Слава Украине".

Дебаты проходили в рамках программы "Радиорубка" на пропагандистской радиостанции Комсомольская правда. Чубайс сразу же после их начала выразил свою позицию относительно ситуации в России и Кремле, в частности обвинив Путина в продолжающемся глубокомй демографическом и экономическом кризисе в РФ. Об этом пишет Украина молодая.

"Донбасс, конечно, де-юре является частью Украины, и он туда вернется. Но в целом я хочу объяснить свою позицию. Я считаю, что наша страна (Россия, - ред.), к сожалению, находится в состоянии глубокого кризиса. И экологического - два миллиона километров тайги уже сгорело, и демографического - у нас уменьшается население, и экономического - у нас уже пять лет снижается жизненный уровень. Причем за это отвечает президент", - подчеркнул Чубайс.

После этого социолго назвал войну с Украиной преступлением и заявил, что дебатировать с человеком, который развязала войну, будет только если тот это признает. Сразу после этого Чубайс покинул студию со словами "Слава Украине!"

"И при этом наша страна ведет войну в Украине. Украина добивается демократических прав, правовых норм. В Украине состоялись свободные выборы, Украина является частью Европы - свободный въезд-выезд. И я сразу хочу сказать, что считаю войну с Украиной преступлением. тот, кто начал эту войну - является преступником. И я готов вести дискуссию лишь в том случае, если мой оппонент признает свою вину и ответственность. Если не признает, я оставляю студию. Слава Украине!" - сказал Чубайс.

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При этом радиоведущая-пропагандистка заявила, что таким поступком Чубайс продемонстрировал свое поражение и "убежал".

Позже Игорь Чубайс прокомментировал свой поступок в Facebook.

Основные тактики российской пропаганды одни и те же за рубежом и внутри России - страх и ненависть. Одна из самых сильных мотиваций россиян - не так имперские комплексы, как страх. К нему привязывают эти комплексы.

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Дата
13
октября

Сны важны для психического здоровья: ученый

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