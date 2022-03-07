Сколько гражданских погибли в результате агрессии России – в ООН назвали цифру

В ООН назвали число погибших гражданских в Украине с 24 февраля по 6 марта. ФОТО: pexels.com

По меньшей мере, 364 гражданских погибли с 24 февраля по 6 марта. Их смерти произошли из-за агрессии России против Украины.

Ранены 759 мирных жителей, по данным ведомства Организации объединенных наций по правам человека.

65 человек погибли и 309 были ранены на территориях Донбасса, которые на момент вторжения были подконтрольны Украине. Еще 23 погибших и 106 раненых находились в районах, контролируемых российскими террористами.

"Реальные потери, скорее всего, гораздо выше", - отметили в ООН.

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24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.