Сколько денег получила жена Билла Гейтса после новости о разводе

Пара не заключала брачного договора. Фото: instagram.com/thisisbillgates

Сооснователь Microsoft и миллиардер Билл Гейтс перевел своей жене Мелинде акции на $1,8 млрд в день, когда пара объявила о разводе. Это первое публичное соглашение в процессе разделения их активов. Адвокаты Гейтсов были шокированы отсутствием брачного договора.

Мелинде перешли акции Канадской национальной железнодорожной компании на $1,5 млрд, а также ценные бумаги крупнейшего американского автодилера Autonation на $300 млн, пишет Daily Mail.

5 мая состояние Гейтса составляло $124 млрд. Фонд Cascade Investments, через который миллиардер владеет акциями целого ряда крупных компаний, перевел Мелинде сравнительно небольшую долю ценных бумаг. В распоряжении фонда остаются акции на $50 млрд таких компаний, как Republic Services, занимающейся переработкой отходов, крупнейшего производителя сельскохозяйственной техники Deere и водоочистной компании Ecolab.

Основатель Microsoft заработал свой первый миллиард в 31-летнем возрасте в 1987 году. Тогда же он познакомился с Мелиндой.

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Основатель Microsoft 65-летний Билл Гейтс и его жена 56-летняя Мелинда Гейтс заявили, что разводятся. В понедельник, 3 мая, они опубликовали одинаковый пост в Twitter. Пара была в браке 27 лет.