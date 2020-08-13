Скандальный "слуга" Шевченко опозорился заявлением о Беларуси

Шевченко заявил, что белорусская молодежь протестует от "скуки и нежелания платить налоги". Фото: Facebook

Нардеп от "Слуги народа" Евгений Шевченко заявил, что белорусская молодежь протестует от "скуки и нежелания платить налоги".

Об этом он сказал во время эфира на канале "Украина 24".

"С одной стороны, понятно, что людям, которые жили в Беларуси, особенно молодежи, приелась стабильность. Им хочется адреналина, им скучно... Они не хотят платить налоги, потому что еще молоды и при работе... Но они забывают, что когда-нибудь станут старше и кто-то должен будет платить налоги, чтобы им платили пенсию", - заявил народный депутат.

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До обнародования официальных результатов голосования Шевченко поздравил Александра Лукашенко с "победой" на выборах президента Беларуси на своей странице в Facebook, несмотря на массовые акции протеста по всей стране. Поздравления депутата раскритиковала его коллега по фракции Елизавета Богуцкая.