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четверг, 11 октября 2018 18:50

Синод поддержал украинскую автокефалию

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Вселенский Патриархат и Синод 11 октября приняли решение продолжить процедуру предоставления Томосу Украины.

"Украина имеет положительное решение Вселенского Патриарха и Синода о Единой Поместной Православной Церкви! То, о чем мечтали поколения украинский и молились современники - наконец свершилось: Украина получила Автокефалию", - написал в Twitter президент Украины Петр Порошенко.

Ранее сообщал о том, что Украина получила Томос. Затем твит исчез с его страницы.

Принятый Синодом документ состоит из 5 пунктов. Согласно им, украинская церковь будет подчиняться Константинополю. Также признал анафему Украинской православной церкви Киевского патриархата недействительной. В Киеве возобновлят ставропигию - представительство - Вселенского Патриарха. Отменил право московского патриарха посвящать митрополита киевского.

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Текст решения Синода опубликовал на своей странице архиепископ Черниговский и Неженский Евстратий Зоря, спикер УПЦ КП.

1) Обновить уже принято решение, чтобы Вселенский Патриархат приступил к предоставлению Автокефалии Церкви Украины.

2) Восстановить на сегодняшний день ставропигию Вселенского Патриарха в Киеве, одну из многих ставропигий в Украине, которая всегда существовала.

3) Принять и рассмотреть ходатайство об апелляции Филарета Денисенко, Макария Малетика и их последователей, которые оказались в схизме не из догматических причин, в соответствии с каноническими прерогатив Константинопольского патриарха, который получил такое обращение иерархов и других священнослужителей со всех автокефальных Церквей. Таким образом, упомянутые выше канонически восстанавливаются до своего иерархического или священнического чина, и их верные были восстановлены для общения с Церковью.

4) Отменить юридическое обязательство Синодального письма 1686 года, выданного по обстоятельствам того времени, которое предоставил право через оикономию Патриарху Московскому посвящать Киевского митрополита. Его будет избирать Духовный благочинный собор его епархии, он будет почитать Вселенского Патриарха как первого иерарха на любом празднике, провозгласив и подтверждая свою каноническую зависимость от Константинопольской Матери-Церкви.

5) обратиться ко всем вовлеченным сторонам с призывом предотвратить присвоение церквей, монастырей и другого имущества, а также любых иных насильственных действий и мести, чтобы мир и любовь Христа могли победить.

Для того, чтобы Украина получила Томос, должны объединиться три церкви - УПЦ КП, УПЦ МП и УПАЦ (Украинский православной автокефальная церковь), заявил патриарх УПЦ КП Филарет 11 октября на пресс-конференции после объявления решения Синода.Такое собрание состоится очень скоро, пообещал.

"Это будет архиерейский собор, к участию в котором приглашены и российские архиереи. А потом будет приниматься решение о получении томоса, и продлится процесс объединения с епархиями и монастырями Московского патриархата", - пояснил Филарет.

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Дата
11
октября

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