Северный поток-2: швейцарская компания вышла из проекта

Страховая компания испугалась санкций США. Фото: Business Insurance

Крупнейшая швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group AG вышла из проекта "Северный поток-2".

Она не хочет попасть под новые санкции США, сообщает Bloomberg.

Стахование от Zurich Insurance должно покрывать строительство газопровода.

После оговорок США компания покинула проект вслед за норвежским сертификатором DNV GL и датским консультантом Ramboll.

Новые санкции США направлены против тех, кто обеспечивает "Северному потоку-2" техническую сертификацию и страхование. Эти санкции вступили в силу после принятия оборонного бюджета США на 2021 год.

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Официальный представитель Zurich Insurance ситуацию не комментировал.

Россия и Германия могут найти возможность достроить "Северный поток-2" в обход американских санкций, сказал Gazeta.ua старший научный сотрудники Института Кеннана, США, эксперт по энергетике Украинского института будущего Андриан Прокоп.