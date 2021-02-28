"Северный поток-2": назвали условия завершения строительства

Германии придется внедрить механизм экстренной остановки работы газопровода. Фото: nord-stream2.com

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер назвал условия, при которых Россия сможет завершить строительство газопровода Северный поток-2.

Сейчас ряд европейских стран и США оказывают на Германию серьезное давление, пытаясь остановить реализацию проекта, сообщает Spiegel.

"Остановка строительства повлечет судебный процесс с нанесением многомиллиардного ущерба российскому монополисту Газпрому и оставит незавершенным газопровод на дне Балтийского моря", - считает дипломат.

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По его словам, существует вариант, при котором строительство газопровода все-таки будет завершено. Для этого Германии придется внедрить механизм экстренной остановки работы газопровода, при этом обеспечив ЕС доступ к нему.

"Германия могла бы предложить Евросоюзу и США Евроатлантический энергетический договор, гласивший переход к возобновляемым источникам энергии и усиление поддержки Украины и ее экономического развития. Далее к соглашению могла бы присоединиться и Москва", - отметил Ишингер.

Газопровод "Северный поток - 2" достроен уже более чем на 90 процентов. Осталось проложить всего несколько десятков километров труб в водах Дании и Германии.

США с помощью санкций хотят сорвать достройку газопровода. Против этого проекту протестуют и некоторые страны Восточной Европы. Они заявляют, что "Северный поток - 2" только усилит зависимость Европы от газовых поставок из России.