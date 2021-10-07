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четверг, 07 октября 2021 06:16

"Северный поток" 2 - стратегическая ошибка: Дуда призвал НАТО отреагировать на энергетический вызов

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&quot;Северный поток&quot; 2 - стратегическая ошибка: Дуда призвал НАТО отреагировать на энергетический вызов
Россия начала заполнять газом первую ветку "Северного потка-2". Президент Польши Анджей Дуда призвал НАТО и ЕС подумать над тем, как противодействовать вызовам, связанным с реализацией Россией этого проекта. Фото: REUTERS

"Северный поток- 2" является стратегической ошибкой.

НАТО и ЕС должны подумать над тем, как противодействовать вызовам связанным с реализацией Россией этого проекта. Об этом во время Варшавского форума безопасности в Варшаве заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает Polskie Radio 24.

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"Этот газопровод не должен был появиться, это - ошибка стратегического значения для евроатлантического сообщества", - заявил Дуда.

По его словам, "Северный поток-2" станет проблемой не только для Украины, Польши и Словакии, которые потеряют статус транзитеров. Но и предоставит РФ возможности для манипуляций на энергетическом рынке всей Европы.

1 октября российская газовая компания-монополист Газпром начала поставлять газ через "Северный поток-2". Первую ветку газом заполнили 4 октября.

Газ с будет перекачиваться в Германию, Нидерланды и даже северную Италию.

"Северный поток - 2" проходит из России в Германию через Балтийское море. Длиной 1234 км. В декабре 2019 года строительные работы остановили из-за введения санкций США, однако их восстановили в конце 2020-го.

США ввели против "Северного потока-2" новый пакет санкций.

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