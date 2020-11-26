"Северному потоку-2" отказались предоставлять сертификацию

Компания должна была выдать сертификат соответствия после завершения строительства трубопровода. Фото: pixabay

С российского проекта "Северный поток - 2" вышла норвежская компания Det Norske Veritas - Germanischer Lloyd (DNV GL).

Причиной стала угроза санкций со стороны США, заявили в DNV GL.

Компания должна была выдать сертификат соответствия после завершения строительства трубопровода.

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"Госдепартамент США опубликовал новое разъяснение Акта о защите энергетической безопасности Европы (PEESA). В соответствии с этими новыми рекомендациями мы находим, что деятельность DNV GL по осуществлению контроля за судами с оборудованием, обслуживающим проект" Северный поток - 2 ", подлежит санкциям. Поэтому DNV GL прекратила предоставление услуг, которые могут подпадать под действие PEESA ", - написали в сообщении DNV GL.

Владелец "Северного потока-2" привлек DNV GL для проверки безопасности и технической целостности этой трубопроводной системы.

"Наша работа по проекту" Северный поток-2 "включает в себя рассмотрение документации и надзор за строительными работами на предмет соответствия нашему стандарту. Это включало мониторинг испытаний и подготовку оборудования, используемого на борту судов во время прокладки трубопровода. DNV GL обязана выдать сертификат соответствия после удовлетворительного завершения строительства трубопроводной системы ", - написали в сообщении.

Кандидат от Демократической партии Джо Байден, который, вероятно, станет 46-м президентом США, хочет навсегда остановить строительство российского газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает издание Bild.