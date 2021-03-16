Сексуально зависимая рассказала, что готова заниматься сексом по 11 раз в день

Мать 2 детей подверглась оскорблениям и троллингу в соцсетях после того, как рассказала о сексуальной зависимости.

Трейси Кисс говорит, что подверглась оскорблениям после того, как появилась на британском телешоу E4 The Sex Clinic. Об этом пишет Daily Star.

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"Когда дело доходит до мастурбации, то делаю ее не менее 2 раз в день, а иногда трижды. Работаю из дома, поэтому удобно. Мой парень поддерживал со мной отношения в течение 5 месяцев, а потом исчез", - рассказала Кейси.

Она обратилась за советом к сексологам из-за чрезвычайного сексуальное влечение, что вызывает помехи в ее отношениях.

Сексперт Джесс Уайльд рассказал, что Трейси чувствует себя мрачно, если не удовлетворит сексуальное желание.

Женщина рассказала, что сможет заниматься сексом 11 раз в день, если есть возможность. Трейси была рада получить советы от сексологов, но не ожидала, что получит столько ненависти в соцсетях после выхода шоу в эфир.

Трейси призвал людей подумать о себе, прежде чем судить других за их сексуальные влечения, ведь на либидо может влиять гормональный дисбаланс в организме. Она надеется, что ее история поможет снизить стигматизацию женщин, которые рассказывают о сексуальной жизни. Трейси - звезда Instagram. У нее 732 тыс. подписчиков.

"То, что мы не говорим об этом, не означает, что оно исчезнет. Должны начать говорить. Знать, как и где получить помощь, если чувствуем, что нужна. Ощущаться свободно и иметь возможность сообщить о наших проблемах медикам, друзьям, родным и окружению, а не страдать в молчании", - говорит женщина.

Она рассказала, что рассказав о сексуальных переживаниях на телевидении, получила серьезные проблемы в отношениях, однако это дало ей ответы и помогло, что, наконец, позволило продвинуться вперед в жизни и найти кого-то, кто мог бы принять ее либидо таким, каким есть.