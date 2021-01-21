Сексуальная тренерша по теннису мотивирует клиентов обольстительными фотографиями

Чилийский тренер по теннису 26-летняя Паулина Бланко с помощью сексуальных фотографий в Instagram значительно продвинула в сети академию, где работает.

Недавно девушка присоединилась к спортклубу известного экс-теннисиста и тренера Орасио де ла Пеньи, где 4 урока с Бланко стоят около 2350 грн, пишет "Сегодня".

Фото: instagram.com/poliblanco

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"Для меня открылся большой мир. Там я рекламирую спортивную одежду, пищевые добавки, оборудование, продукты и товары для дома и красоты", - восторженно говорит она о платформе Instagram.

Не сумев сделать успешную теннисную карьеру, Бланко получила навыки, нужные для работы тренером. А потом получила образование специалиста по связям с общественностью в университете. Все это помогло девушке стать живым мотиватором для собственных клиентов, которые готовы тренироваться сверхурочно, лишь бы полюбоваться красотой тренера.

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Жена белорусского хоккеиста Александра Бородули на серии снимков, опубликованной в Instagram, позировала в комплекте черного нижнего белья. Белорусская модель, которая живет в американском Майами более 2 лет, Даша Март часто пополняет пикантными снимками сеть. Звезда активно участвует в откровенных фотосессиях.