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суббота, 14 сентября 2019 16:25

Шансов все меньше: врачи прекратили лечение Заворотнюк

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Шансов все меньше: врачи прекратили лечение Заворотнюк
Сейчас Заворотнюк остается в больнице под постоянным наблюдением. Фото: МК

Московские врачи прекратили интенсивную терапию звезды сериала "Моя прекрасная няня", актрисы Анастасии Заворотнюк.

Соответствующее решение было принято 14 сентября, после ухудшения состояния артистки. Об этом сообщает Telegram канал Mash.

Перед этим Заворотнюк выписали из клиники в Польше, ведь дальнейшее лечение ей противопоказано. Актриса обращалась в другие медучреждения, только одна клиника в Москве согласилась принять ее. Однако 14 сентября медики были вынуждены прекратить лечение из-за ухудшения состояния Заворотнюк. Сейчас она остается в больнице под наблюдением.

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В российской актрисы 48-летней Анастасии Заворотнюк обнаружили последнюю стадию рака мозга. Актриса узнала о заболевании больше года назад, в последнее время она лечилась в Европе, однако положительных результатов это не дало. В московскую клинику Заворотнюк доставили прямо с польской больнице.

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