Санса родила: актриса "Игры престолов" впервые стала мамой

Софи Тернер и Джо Джонас стали родителями. Фото: Reuters

Супруги певца Джо Джонаса и актрисы Софи Тернер, известной как Санса Старк в сериале "Игра престолов", впервые стали родителями.

У них родилась девочка, сообщает Entertainment Tonight.

Хотя 30-летний Джонас и 24-летняя Тернер стали родителями еще в прошлую среду, официально информацию об этом обнародовал только сейчас представитель звездной семьи.

Объяснили это тем, что хотели сначала разделить радостный момент с родными.

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Девочка родилась в Лос-Анджелесе. Родители еще не говорят, какое имя хотели бы ей дать. Однако портал TMZ отмечает, якобы звездного ребенка назовут Вилла.

Софи Тернер и Джо Джонас поженились в Лос-Анджелесе в мае 2019 года, а уже летом пара отгуляла грандиозную свадьбу. Автор серии романов "Игра престолов", американский писатель Джордж Мартин занялся на карантине написанием последних книг серии "Песнь льда и пламени". Книги будут называться "Ветра зимы" и "Грезы о весне".