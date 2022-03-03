Санкции в действии: власти Германии конфисковали яхту российского олигарха за $600 млн долларов

Немецкие власти конфисковали 156-метровую яхту россиянина Алишера Усманова стоимостью около 600 миллионов долларов.
Об этом сообщил Forbes в Twitter.
Российский миллиардер попал под санкции, примененные в связи с нападением России на Украину.
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"Судно было на верфях немецкой судостроительной фирмы Blohm+Voss в Гамбурге с конца октября на переоборудовании", - говорится в заявлении.
В составе Министерства юстиции США появилась оперативная группа, занимающаяся взысканием нелегальных активов российских олигархов. Взыскания будут проходить в рамках введенных страной санкций.
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