Санкции против России за вторжение не поддержала одна страна

Грузия отказалась присоединяться к санкциям против России. Фото: pixabay.com

Грузия не присоединится к санкциям против России за развернутую полномасштабную войну в Украине.

Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, пишут "Новости-Грузия".

По его словам, страна не присоединится к западным санкциям против врага - ни экономических, ни финансовых.

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"Грузия, с учетом наших национальных интересов и интересов нашего народа, не собирается участвовать в финансовых и экономических санкциях, поскольку это только еще больше повредит нашей стране и населению. Как глава правительства я буду руководствоваться только интересами нашей страны", - заявил Гарибашвили.

"К грузинам у меня претензий нет. А вот к руководству Грузии... С ними все понятно", - прокомментировал бывший нардеп Борислав Береза.

Президент США Джо Байден уведомил о введении новых санкций против России. Ограничат способность вести бизнес в долларах, фунтах и ​​иенах. Введены санкции против ВТБ и других банков с активами на общую сумму в $1.3 трлн. Однако отключать Россию от финансовой системы SWIFT, о чем Украина просит с первого дня войны, пока не будут. Канада ввела строчные санкции против преступного российского режима.