Санкции против России за вторжение не поддержала одна страна

 
Ексклюзивы
1/5
Путин проиграл еще одно сражение. Мы никогда не сдадимся
Путин проиграл еще одно сражение. Мы никогда не сдадимся
Просмотров: 891
"Украинские дипломаты должны бороться наравне с военными", - Безсмертный
"Украинские дипломаты должны бороться наравне с военными", - Безсмертный
Просмотров: 729
Россия начала "неспровоцированное и неоправданное нападение" на украинский народ – что пишет о нас мировая пресса
Россия начала "неспровоцированное и неоправданное нападение" на украинский народ – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 3492
24 февраля – начало конца режима Путина
24 февраля – начало конца режима Путина
Просмотров: 2970
"Путин рассчитывал на блицкриг. Наша задача выстоять" - военный эксперт
"Путин рассчитывал на блицкриг. Наша задача выстоять" - военный эксперт
4 Просмотров: 7110
"Россияне понесут большие потери" - эксперт-международник
"Россияне понесут большие потери" - эксперт-международник
Просмотров: 10764
"Межигорье без Януковича" - рояль Джона Леннона и был ли золотой унитаз и батон
"Межигорье без Януковича" - рояль Джона Леннона и был ли золотой унитаз и батон
Просмотров: 6183
"Побратим стал с флагом Украины против шеренги "Беркута": в Киеве проходит фотовыставка исторических кадров Майдана
"Побратим стал с флагом Украины против шеренги "Беркута": в Киеве проходит фотовыставка исторических кадров Майдана
Просмотров: 918
Курс в обменниках пробил психологический барьер
Курс в обменниках пробил психологический барьер
Просмотров: 2088
Российские войска возле украинских границ пьют, теряют боеспособность – что пишет об Украине мировая пресса
Российские войска возле украинских границ пьют, теряют боеспособность – что пишет об Украине мировая пресса
Просмотров: 4762
Фото
Все фото
1
1
9
5
4
&quot;Пока не поздно&quot; - творец Bayraktar поддержал Украину и обратился к миру
"Пока не поздно" - творец Bayraktar поддержал Украину и обратился к миру
В России выходят на протесты против войны с Украиной - видео, фото
В России выходят на протесты против войны с Украиной - видео, фото
В Евросоюзе прошли масштабные акции в поддержку Украины
В Евросоюзе прошли масштабные акции в поддержку Украины
На трассе перевернулся автобус с пассажирами: десятки пострадавших
На трассе перевернулся автобус с пассажирами: десятки пострадавших
В Турции появилась стеклянная терраса для прогулок &quot;в воздухе&quot;: невероятные фото
В Турции появилась стеклянная терраса для прогулок "в воздухе": невероятные фото
Видео
Все видео
Более тысячи россиян задержали за акции протеста против войны
Более тысячи россиян задержали за акции протеста против войны
Стыдно и страшно - известные россияне протестуют против войны
Стыдно и страшно - известные россияне протестуют против войны
Россия сообщает о попадании украинского снаряда в пограничный пункт. В сети новость высмеяли
Россия сообщает о попадании украинского снаряда в пограничный пункт. В сети новость высмеяли
В Японии в знак поддержки спели гимн Украины
В Японии в знак поддержки спели гимн Украины
С фирменной "улыбкой": украинским полярникам позировал морской леопард
С фирменной "улыбкой": украинским полярникам позировал морской леопард
Интервью
1/5
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
Просмотров: 11664
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
Просмотров: 5067
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
Просмотров: 3294
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
Просмотров: 774
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
1 Просмотров: 2601
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
24 февраля 2022
Просмотров: 360
Вісім днів до весни
Днів зо два тому довколишній простір настільки переповнився новинами, чутками, прогнозами й версіями, що все це перестало вміщатися в голові, й душа ...
пятница, 25 февраля 2022 12:22

Спецтема: Напад Росії на Україну

Санкции против России за вторжение не поддержала одна страна

  Комментировать
Санкции против России за вторжение не поддержала одна страна
Грузия отказалась присоединяться к санкциям против России. Фото: pixabay.com

Грузия не присоединится к санкциям против России за развернутую полномасштабную войну в Украине.

Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, пишут "Новости-Грузия".

По его словам, страна не присоединится к западным санкциям против врага - ни экономических, ни финансовых.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Турции ответили Украине о закрытии пролива Босфор и Дарданеллы россиянам

"Грузия, с учетом наших национальных интересов и интересов нашего народа, не собирается участвовать в финансовых и экономических санкциях, поскольку это только еще больше повредит нашей стране и населению. Как глава правительства я буду руководствоваться только интересами нашей страны", - заявил Гарибашвили.

"К грузинам у меня претензий нет. А вот к руководству Грузии... С ними все понятно", - прокомментировал бывший нардеп Борислав Береза.

Президент США Джо Байден уведомил о введении новых санкций против России. Ограничат способность вести бизнес в долларах, фунтах и ​​иенах. Введены санкции против ВТБ и других банков с активами на общую сумму в $1.3 трлн. Однако отключать Россию от финансовой системы SWIFT, о чем Украина просит с первого дня войны, пока не будут.

Канада ввела строчные санкции против преступного российского режима.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Санкции против России за вторжение не поддержала одна страна». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Показали командира сбитого под Гостомелем российского вертолета
Показали командира сбитого под Гостомелем российского вертолета Просмотров: 149340
Россияне гибнут. Оперативный замысел России не сработал - ОП
Россияне гибнут. Оперативный замысел России не сработал - ОП 4 Просмотров: 122609
Россия будет бомбить Киев с трех ночи - разведка США
Россия будет бомбить Киев с трех ночи - разведка США Просмотров: 63753
Путин в 4 утра объявил специальную военную операцию в Украине
Путин в 4 утра объявил специальную военную операцию в Украине Просмотров: 57012
Истребители Китая вошли в воздушное пространство Тайваня - СМИ
Истребители Китая вошли в воздушное пространство Тайваня - СМИ Просмотров: 40441
Мир
"Это очевидный акт террора" - президент Польши и другие лидеры осудили агрессию России
"Это очевидный акт террора" - президент Польши и другие лидеры осудили агрессию России Просмотров: 747
"Не оставит ни одного невредимого фрагмента на этом режиме" - глава британского МИД рассказала о санкциях против РФ
"Не оставит ни одного невредимого фрагмента на этом режиме" - глава британского МИД рассказала о санкциях против РФ Просмотров: 1674
В Турции ответили Украине о закрытии пролива Босфор и Дарданеллы россиянам
В Турции ответили Украине о закрытии пролива Босфор и Дарданеллы россиянам 3 Просмотров: 36502
Франция даст Украине 1,2 млрд евро
Франция даст Украине 1,2 млрд евро Просмотров: 792
Канада немедленно вводит санкции против России
Канада немедленно вводит санкции против России Просмотров: 1179
Больше всего комментируют
8
Путин не победит в этой войне – канцлер ФРГ Шольц
4
"Путин рассчитывал на блицкриг. Наша задача выстоять" - военный эксперт
4
Порошенко обратился к украинскому народу
4
Россияне гибнут. Оперативный замысел России не сработал - ОП
3
В Турции ответили Украине о закрытии пролива Босфор и Дарданеллы россиянам
Голосов: 1282
Голосование Помогут ли санкции США и ЕС приостановить российскую агрессию?
  • Да, заставят задуматься о последствиях
  • Нет, он не признает Украину как государство
  • Мне безразлично
Просмотреть