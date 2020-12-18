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пятница, 18 декабря 2020 13:27

Самый большой ресторан столицы кормит бездомных

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Самый большой ресторан столицы кормит бездомных
Ресторан Hofbraeu Berlin / Hofbraeu Wirtshaus

Власти Берлина профинансировала социальную программу, по которой самый большой ресторан немецкой столицы кормит бездомных в течение зимы.

Самый большой ресторан Берлина Hofbraeu Berlin был вынужден закрыться из-за карантина. Сейчас власти немецкой столицы профинансировала программу, по которой бездомные могут поесть и согреться в заведении, соблюдая социальную дистанцию. Об этом пишет The Independent.

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Из-за сурового карантин в Германии не работают супермаркеты и учреждения питания, и люди все меньше ходят по улицам. Поэтому бездомным негде греться, не у кого просить милостыню, и стало доступно меньше бутылок, которые можно сдать на переработку.

Проект, финансируемый властью Берлина, не только помогает бездомным в трудные времена, но и дает работникам работу, и приносит ресторану долгожданный доход. В сотрудничестве с городом и 2-мя благотворительными организациями заведение разработало концепцию приема до 150 бездомных в 2 смены каждый день до конца зимы.

Кроме горячей пищи и напитков, теплого помещения, ресторан дает бездомным свои ванные комнаты, чтобы могли помыться, а группы социальной помощи GEBEWO и Berlin Kaeltehilfe выделили работников, оказывающих консультации и одежду.

В Берлине на 3,6 млн жителей города на улицах до 12 тыс. бездомных. Еще 34 тыс. уже размещены в общественных приютах, общежитиях и квартирах социальных служб и зданиях частных благотворительных организаций.

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Дата
18
декабря

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