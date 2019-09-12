Самолет с премьер-министром Канады попал в аварию. Фото: scd.ru.rfi.fr

Самолет Либеральной партии Канады, на котором премьер-министр страны Джастин Трюдо вылетал для проведения избирательной кампании, столкнулся с автобусом в аэропорту.

Авария произошла в аэропорту Виктории, столице провинции Британская Колумбия, сообщает канадский общественный вещатель CBC News.

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Туда Трюдо вместе с членами избирательного штаба и журналистами прилетел в первый день избирательной кампании для проведения агитации.

Так, автобус для журналистов и представителей медиа, который стоял на аэродроме, во время отъезда задел крыло самолета, оставив на нем заметную царапину.

Во время столкновения никто не пострадал. Пока непонятно, будет ли нуждаться самолет в ремонте.

Авария не помешает планам Трюдо. По словам руководителя избирательного штаба Либеральной партии, немедленных изменений в планах премьер-министра не будет, хотя профессиональную оценку повреждений обязательно проведут.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо распустил парламент и объявил о начале избирательной кампании. Общенациональные выборы должны состояться 21 октября.