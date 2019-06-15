Самолет разбился на глазах зрителей авиашоу

В Польше во время авиашов самолет упал в воду. Фото: Ракурс

В польском городе Плоцке самолет Як-52 упал в реку Вислу прямо во время авиашоу. В результате погиб пилот - 60-летний немец.

"Самолет летел, сделал несколько трюков и упал в воду. Более подробно я не могу описать, потому что все случилось очень быстро", - рассказал очевидец происшествия, студент Камиль, пишет RMF 24.

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Водолазы и спасатели быстро нашли самолет под водой. Они были вынуждены перевернуть его, поскольку лежал колесами вверх.

После катастрофы авиашоу остановили.

В высокогорном районе Казбеги Грузии разбился вертолет. Жертвами аварии стали как минимум 3 человека. Самолет упал рядом с населенным пунктом. Сначала СМИ сообщили, что BELL 505 врезался в высоковольтную линию электропередачи, однако позже эту информацию опровергли.