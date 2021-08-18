Самогонщица убила 16 человек

От суррогатного алкоголя умерли уже 17 человек в одном районе / Getty Images

По меньшей мере 16 человек умерли после употребления домашнего алкоголя. Одну женщину арестовали по подозрению в убийстве по неосторожности.

Всех жертв нашли мертвыми или умирающими. Выживших доставили в больницу в литовском городе Каунас. Об этом пишет Daily Star.

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"С начала месяца в больницах Каунаса умерли 16 мужчин и женщин разного возраста. Возможно, от суррогатного алкоголя. Большинство - жители того же района. Еще два человека проходят лечение. Не исключено, что количество смертей может и дальше расти", - говорится в заявлении Каунасской прокуратуры.

Там сообщили, что на прошлой неделе 63-летнюю женщину обвинили в лишении жизни по неосторожности. Ее раньше судили за незаконный оборот этилового спирта и домашнего алкоголя. Во время обыска в ее доме обнаружили жидкость неизвестного происхождения. Изъяли и передали для дальнейшего расследования.

Прокуратура области проводит 17 досудебных расследований, в том числе 16 по делу о смерти и еще одно по факту лишения жизни по неосторожности. Жертвам от 30 до 60 лет. Другого человека подозревают в незаконном распространении суррогата алкоголя, но он умер в понедельник, 16 августа, от отравления. Полицейские и врачи предупредили местных жителей не покупать и не употреблять алкоголь неизвестного происхождения.

Токсиколог сообщил суду, что, по его мнению, 16 жертв, скорее всего, умерли от отравления спиртом метанолом.

В Украине из-за употребления алкоголя в 2020 году умерли 2513 граждан. Чаще всего умирают от передозировки спиртным и от употребления суррогатного алкоголя. В первом квартале 2021-го от отравления алкоголем умерло 580 украинцев.